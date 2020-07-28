وثائق مبهرة.. 500 ألف صورة من “عاشق مكة” عن العاصمة المقدسة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 05:14 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار السعودية 289 زيارة

سرد الدكتور معراج مرزا الملقب بـ”عاشق مكة” تجربته التاريخية والتي وثق فيها الحياة التاريخية للعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية قال ” مرزا ” المتخصص في الجغرافيا والأستاذ المشارك السابق في جامعة أم القرى والأستاذ الزائر في جامعة هارفارد أنه كرّس حياته وعلمه لمكة المكرمة سواء الماجستير أو الدكتوراه حتى منزله تحول لما يشبه المعرض عن العصمة المقدسة.

وأوضح مرزا أن مسلمي العالم يشتاقون لهذه اللقطات وحتى غير المسلمين ينجذبون لسحر مكة الخاص ويبحثون في تاريخها.

كما استعرض مرزا كتابه الجديد ” الأطلس المصور لمكة والمشاعر المقدسة ” والذي يضم 500 ألف صورة نادرة للبقاع المطهرة والتي أثرت في نفوس الجميع مع توثيق الزمان والمكان.