- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن إطلاق رحلات "إضافية" جديدة لقطار الركاب "النهاري، والليلي"، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.
وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.
ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "ســار" حتى منتصف شهر اغسطس المقبل.
ودعت "سار" عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 05:57 PM
تلبية لرغبة عملائها في توفير خيارات متعددة الأوقات
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، عن إطلاق رحلات "إضافية" جديدة لقطار الركاب "النهاري، والليلي"، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك؛ بهدف تلبية رغبات عملائها المسافرين على رحلات قطار الركاب، و منحهم خيارات إضافية فيما يتعلق بأوقات الرحلات.
وانطلقت الرحلات الإضافية الجديدة من محطة الرياض مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة القصيم، فيما انطلقت الرحلة الأخرى من محطة القصيم مروراً بمحطة المجمعة وصولاً إلى محطة الرياض.
ويستمر تسيير الرحلات الإضافية التي أعلنت عنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية "ســار" حتى منتصف شهر اغسطس المقبل.
ودعت "سار" عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
، "سار" تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سار" تطلق رحلات إضافية خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.