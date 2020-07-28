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محمد بن مسعود - الدمام - بات بإمكان اللاعب عبدالفتاح عسيري، تمثيل ناديه الجديد "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق إدارة "النصر" مع نظيرتها "الأهلي"، بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.
وقدّم "النصر" مبلغ 3 ملايين ريال، مقابل السماح للاعب بالانتقال المباشر دون إكمال الفترة المتبقية له مع "الأهلي"، والتي تقارب الستة أشهر.
وبإمكان "عسيري" المشاركة مع "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا المقرر استئناف مبارياتها في الـ14 من سبتمبر المقبل، حيث سيكون عقده سارياً في العاشر من الشهر ذاته فور نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بعد الاتفاق مع "الأهلي".. "عسيري" يمثل "النصر" في دوري الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
بات بإمكان اللاعب عبدالفتاح عسيري، تمثيل ناديه الجديد "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق إدارة "النصر" مع نظيرتها "الأهلي"، بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.
وقدّم "النصر" مبلغ 3 ملايين ريال، مقابل السماح للاعب بالانتقال المباشر دون إكمال الفترة المتبقية له مع "الأهلي"، والتي تقارب الستة أشهر.
وبإمكان "عسيري" المشاركة مع "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا المقرر استئناف مبارياتها في الـ14 من سبتمبر المقبل، حيث سيكون عقده سارياً في العاشر من الشهر ذاته فور نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:59 PM
بات بإمكان اللاعب عبدالفتاح عسيري، تمثيل ناديه الجديد "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق إدارة "النصر" مع نظيرتها "الأهلي"، بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.
وقدّم "النصر" مبلغ 3 ملايين ريال، مقابل السماح للاعب بالانتقال المباشر دون إكمال الفترة المتبقية له مع "الأهلي"، والتي تقارب الستة أشهر.
وبإمكان "عسيري" المشاركة مع "النصر" في بطولة دوري أبطال آسيا المقرر استئناف مبارياتها في الـ14 من سبتمبر المقبل، حيث سيكون عقده سارياً في العاشر من الشهر ذاته فور نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، بعد الاتفاق مع "الأهلي".. "عسيري" يمثل "النصر" في دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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