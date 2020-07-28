، المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة إطلاق أكاديمية "مهد" التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة تمهيداً لصقل موهبتهم.
وأكد المسحل أن الأكاديمية تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية للمملكة، وهي الرؤية التي تحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وذلك لإرساء خارطة طريق ومنظومة عالمية نحو صناعة أبطال السعودية الرياضيين.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لكل الرياضات في المملكة، وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المعايير العملية والعلمية وبالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.
وأعرب عن تمنياته للرئيس التنفيذي لمشروع أكاديمية "المهد" عبدالله بن فيصل حماد، بالنجاح في مهمته والمساهمة في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو للأكاديمية، عبر كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح وتشجيعه للأكاديمية، متمنيًا أن يثمر هذا المشروع في صناعة جيل رياضي جديد يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية.
المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة إطلاق أكاديمية "مهد" التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة تمهيداً لصقل موهبتهم.
وأكد المسحل أن الأكاديمية تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية للمملكة، وهي الرؤية التي تحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وذلك لإرساء خارطة طريق ومنظومة عالمية نحو صناعة أبطال السعودية الرياضيين.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لكل الرياضات في المملكة، وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المعايير العملية والعلمية وبالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.
وأعرب عن تمنياته للرئيس التنفيذي لمشروع أكاديمية "المهد" عبدالله بن فيصل حماد، بالنجاح في مهمته والمساهمة في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو للأكاديمية، عبر كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح وتشجيعه للأكاديمية، متمنيًا أن يثمر هذا المشروع في صناعة جيل رياضي جديد يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
04:45 PM
قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، التهنئة لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة إطلاق أكاديمية "مهد" التي تهدف لاكتشاف الموهوبين في مراحل مبكرة تمهيداً لصقل موهبتهم.
وأكد المسحل أن الأكاديمية تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية للمملكة، وهي الرؤية التي تحظى بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وذلك لإرساء خارطة طريق ومنظومة عالمية نحو صناعة أبطال السعودية الرياضيين.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكبير لكل الرياضات في المملكة، وخاصة كرة القدم، وذلك من خلال الاستعانة بأحدث المعايير العملية والعلمية وبالشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة.
وأعرب عن تمنياته للرئيس التنفيذي لمشروع أكاديمية "المهد" عبدالله بن فيصل حماد، بالنجاح في مهمته والمساهمة في صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين، مشيداً بدعم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو للأكاديمية، عبر كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح وتشجيعه للأكاديمية، متمنيًا أن يثمر هذا المشروع في صناعة جيل رياضي جديد يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية.
، المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر المسحل يمتدح أكاديمية مهد ويؤكد : تمثل مشروعًا وطنيًّا تاريخيًّا يتناغم مع الرؤية التطويرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.