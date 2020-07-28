، تعيين فهد بن جلوي نائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم؛ قرارًا بتعيين عضو مجلس إدارة اللجنة مدير العلاقات الدولية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا لرئيس اللجنة.

ويعد الأمير فهد بن جلوي أحد الشخصيات الأولمبية السعودية البارزة؛ حيث بدأ عمله مستشارًا قانونيًّا في اللجنة عام 2007، ثم مستشارًا لرئيس لشؤون العلاقات الدولية من 2012 حتى 2015، ليتسلم بعد ذلك الإدارة التنفيذية للعلاقات الدولية منذ العام 2017، إضافة لتعيينه عضوًا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية منذ عام 2019. كما يرأس الأمير فهد بن جلوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، والاتحاد السعودي للترياثلون، إضافة إلى عضويته في اللجنة العليا لاستراتيجية القطاع الرياضي.

ويتبوأ الأمير فهد بن جلوي عددًا من المناصب الدولية؛ فهو مستشار رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، وعضوًا في لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الأولمبية الدولية، ونائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للهجن، وعضوًا في لجنة العلاقات الدولية في المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوًا في لجنة العلاقات الدولية في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الأنوك).

والأمير فهد بن جلوي حاصل على شهادة البكالوريوس في "القانون" من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة ويلز، إضافة لشهادة الماجستير التنفيذي في إدارة المؤسسات الرياضية من اللجنة الأولمبية الدولية.

من جهته ثمّن الأمير فهد بن جلوي الثقة الكبيرة التي أولاها إياه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتعيينه نائبًا لرئيس اللجنة الأولمبية، معربًا عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلًا الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعيًا المولى عز وجل التوفيق في مهمته والمساهمة مع زملائه في اللجنة الأولمبية برفع المستوى الرياضي لما يطمح له الشباب السعودي في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة وزير الرياضة للوصول بالقطاع الرياضي السعودي لأعلى المستويات.