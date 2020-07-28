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حذر قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
وأوضح قسم الطوارئ أنه سنوياً يستقبل خلال أيام عيد الأضحى ما يقارب 58 حالة مصاب بجروح قطعية نتيجة ذبح الأضاحي، والإصابات تكون غالبًا في اليدين والأرجل.
وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، جاهزيته الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 05:31 PM
شدد على أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة
حذر قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.
وأوضح قسم الطوارئ أنه سنوياً يستقبل خلال أيام عيد الأضحى ما يقارب 58 حالة مصاب بجروح قطعية نتيجة ذبح الأضاحي، والإصابات تكون غالبًا في اليدين والأرجل.
وأكد قسم الطوارئ بمستشفى الملك سلمان، جاهزيته الكاملة في استقبال مختلف الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، بوجود كادر طبي مؤهل ومدرب وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.
، مستشفى الملك سلمان يحذر من خطورة الطرق غير السليمة لذبح الأضاحي ،
المصدر : الخليج 365
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