شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السلمي" يوضح حكم عدم التلفظ بنية العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الشيخ محمد بن إبراهيم السلمي، أن النية محلها القلب ولو أن الحاج نوى بقلبه فقط صحّ إحرامه. أكد الشيخ محمد بن إبراهيم السلمي، أن النية محلها القلب ولو أن الحاج نوى بقلبه فقط صحّ إحرامه. وأضاف خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة روتانا خليجية، أن قول "لبيك عمرة، لبيك حج" هذا هو إهلال بالحج . وأشار إلى أنه ينبغي الإكثار من التلبية لأن التلبية هي شعار الحج، وقراءة القرآن ومراجعة الأذكار، لكن لا يقطع التلبية من الميقات حتى الطواف.

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