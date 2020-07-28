بالفيديو .. أمطار غزيرة على مركز الشفا بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهد مركز الشفا في محافظة الطائف، اليوم، هطول أمطار غزيرة. شهد مركز الشفا في محافظة الطائف، اليوم، هطول أمطار غزيرة. ورصد أحد المواطنين الأمطار الغزيرة التى تساقطت على أحد الطرق بالمركز. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من أمطار غزيرة وسيول تشهدها المحافظة حتى الساعة السادسة والنصف مساءً.

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