شكرا لمتابعة خبر عن "الطائف" تتصدر قائمة إصابات فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل "الطائف"اليوم 183 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات بها 9.796 إصابة منذُ بدء الجائحة.

وبلغت حالات التعافي لديها من جراء الفيروس 7757 حالة، بعد تسجيلها 65 حالة تعافٍ جديدة، بدون تسجيل حالات وفاة - ولله الحمد.

في حين لا زالت 1958 حالة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها حالات نشطة مُصابة بالفيروس