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خادم الحرمين يوافق على تكليف الشيخ عبدالله المنيع بإلقاء خطبة عرفة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتكليف معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن خطبة يوم عرفة لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين و ما تقوم به حكومتنا الرشيدة - حفظها الله - بالعناية في ترجمة الخطبة عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة لتصل هداياتها للعالمين بعدة لغات.

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