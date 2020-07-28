شكرا لمتابعة خبر عن وافدون يلقون مخلفاتهم في سيول الطائف ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

في واقعة مثيرة للإستنكار ،فؤجئ الأهالي بمحافظة الطائف بإستغلال بعض الوافدين للسيول وإلقاء مخلفاتهم بها دون أي مراعي للسلوكيات العامة والمحافظة على البيئة .

وانتشر فيديو على موقع " تويتر " يرصد بعض هذه المشاهد في حي أم السباع وسط تأكيدات بأن هؤلاء الوافدين من جنسية عربية .

من جانبها ، قامت امانة الطائف بمباشرة موقع المخلفات وإغلاق الحوش المنشرة به تمهيداً لمعاقبتهم .

وشهدت محافظة الطائف امطار غزيرة أدت إلى جريان السيول في أغلب الأحياء وسط جهود الدفاع المدني لإزالة آثار الأمطار والمخاطر .