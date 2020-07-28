شكرا لمتابعة خبر عن "الخضيري" يحذر من عمليات نصب متكررة: أرجوك لا تنخدع ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن عمليات نصب متكررة تحت زعم عروض فندقية سخية .
وقال "الخضيري " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : هناك اتصالات هاتفية من مجموعة فتيات يزعمن أنهن من شركة بوكينق للفنادق لعروض فنادق مجانية في كل دول العالم تدفع الف دولار مقابل ٢١ليلة مجانية وتذكرتين....! أوعروض أخرى: سفر -فنادق-أراض-فرص عقارية-جوالات .
وحذر " الخضيري " من تلك العروض قالاً لا تنخدع ولا تصدّقهم فكلهم مخادعين. وضحاياهم كثر .
وكانت وزارة التجارة قد حذرت مراراً من مثل هذه العمليات التي تغري العملاء بعروض سخية .
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