شكرا لمتابعة خبر عن "الخضيري" يحذر من عمليات نصب متكررة: أرجوك لا تنخدع ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات عن عمليات نصب متكررة تحت زعم عروض فندقية سخية .

وقال "الخضيري " عبر حسابه الرسمي على " تويتر " : هناك اتصالات هاتفية من مجموعة فتيات يزعمن أنهن من شركة بوكينق للفنادق لعروض فنادق مجانية في كل دول العالم تدفع الف دولار مقابل ٢١ليلة مجانية وتذكرتين....! أوعروض أخرى: سفر -فنادق-أراض-فرص عقارية-جوالات .

وحذر " الخضيري " من تلك العروض قالاً لا تنخدع ولا تصدّقهم فكلهم مخادعين. وضحاياهم كثر .

وكانت وزارة التجارة قد حذرت مراراً من مثل هذه العمليات التي تغري العملاء بعروض سخية .