شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 270,831 حالة؛ فيما تم تسجيل 2688 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 225,624 حالة؛ فضلًا عن 29 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2789 حالة.