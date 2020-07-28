شكرا لمتابعة خبر عن "التستر التجاري" يلزم بعض الأنشطة بتوفير حلول الدفع الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بعض الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني حيث يبدأ القرار تنفيذه من اليوم. ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بعض الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني حيث يبدأ القرار تنفيذه من اليوم. وأوضح البرنامج الأنشطة التي سيسري عليها القرار المقاهي الشعبية والبوفيهات ومحلات العصائر والمشروبات الباردة . وتابع البرنامج الأنشطة التي سيسري عليها القرار وهي شركات تجهيز الطعام أو المتعهدين ومحلات البوظة والإيسكريم ومحلات الماكولات البحرية ومحلات الوجبات السريعة والسيارات المتجولة لبيع الأغذية ومحلات الكوفي شوب.

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