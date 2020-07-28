شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح طريقة تفعيل بصمة كبار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حددت منصة أبشر عدة طرق لتفعيل بصمة كبار السن، والتى منها التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، ومعرفة البنوك المعتمدة لتفعيل البصمة حددت منصة أبشر عدة طرق لتفعيل بصمة كبار السن، والتى منها التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، ومعرفة البنوك المعتمدة لتفعيل البصمة وأضافت، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن أيضا تفعيلها من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات، أو لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

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