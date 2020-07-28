شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن": سقوط الحق في إعادة التقديم حال فوات مدة الإعتراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء سقوط الحق في التقديم للبرنامج حال عدم الإعتراض على رفض الأهلية خلال المدة المقررة .

وأشار حساب المواطن انه يمكن للمتقدم الإعتراض على عدم الأهلية خلال 3 أشهر وإذا مرت بلا اعتراض لا يمكن إعادة التقديم .

كما لفت إلى توقف تسجيل مستفيدين جُدد خلال تلك الفترة والإقتصار على إضافة التابعين للمستفيدين الرئيسيين الحاليين لحين الإنتهاء من إعاد ضوابط البرنامج .