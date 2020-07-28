حساب المواطن: تجاوز مدة الاعتراض يمنع من إعادة التسجيل بالبرنامج

حال مرور 3 أشهر على «غير مؤهل»..
أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تجاوز مدة الاعتراض «3 أشهر» على ظهور الحالة «غير مؤهل»، لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على سؤال من أحد المواطنين، أنه «في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة الاعتراض (3 أشهر) لا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، فقد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن».
وأشار حساب المواطن إلى أن التسجيل في البرنامج متوقف –حاليًا- إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً؛ حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم، ويُستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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