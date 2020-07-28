الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين داخل المملكة

غير المستغلَّة خلال فترة التعليق بسبب كورونا..
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اكتمال تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آليًا للوافدين التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة؛ بسبب جائحة كورونا، وذلك إنفاذًا للتوجيهات الكريمة.
وأوضحت الجوازات –عبر حسابها على تويتر- أن التمديد تم بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة 3 أشهر دون مقابل.
وكانت الجوازات أعلنت في وقت سابق، اكتمال تمديد الإقامات المنتهية للوافدين خارج المملكة آليًا، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين داخل المملكة.
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الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للوافدين داخل المملكة
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