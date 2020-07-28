2300 زيارة لـ527 مستفيدًا من خدمة الطب المنزلي بحفر الباطن

خلال 3 أشهر..

قدمت الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن خدماتها الطبية والعلاجية والدوائية لمستفيدين الرعاية المنزلية خلال الثلاثة أشهر الماضية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»؛ حيث بلغت عدد الزيارات 2302 زيارة منزلية لـ527 مستفيدًا. وقالت صحة حفر الباطن إنه تم خلال هذه الزيارات إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وقياس العلامات الحيوية ومتابعة علاج القرح الفراشية، وتزويد المرضى بالأدوية والأجهزة المطلوبة فيما بلغ عدد الشفاء من قرح الفراش 10 حالات نتيجة المتابعة المستمرة من قبل الفريق المعالج، كما تجاوز عدد المستفيدين من إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى منازلهم 1580 مستفيدًا. وتسعى صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية، وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة بمشاركة فريق صحي متعدد التخصصات ذي خبرات عالية. Advertisements اقرأ أيضًا: صحة حفر الباطن تواصل حملاتها التوعوية بالأسواق التجارية إجراء عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بكورونا في حفر الباطن

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