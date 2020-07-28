مصادر بالبلديات: لا رسوم على المقابر والدفن مجاني

نفت مصادر بالشؤون البلدية والقروية، في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، ما تم تداوله بشأن فرض رسوم للمقابر تبدأ من شهر ربيع الأول القادم.

وأكدت المصادر، على أن الدفن بالمقابر مجاني، بدون اَي رسوم لأي خدمات، وأن الكلام عَارٍ من الصحة.

وقد تم تداول شائعات عبر وسائل التواصل عن تأجيل لرسوم المدافن في المقابر إلى شهر ربيع الأول القادم، وأن رسوم الدفن والرخصة قيمته ١٣٥٠.