بالصور.. تعرف على هدية «شؤون الحرمين» لكل فرد من ضيوف الرحمن

ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا»..
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، انها تُجهز سجادة ومصحفًا ومظلة وعبوة معقمة من ماء زمزم إضافة إلى كتب، لكل حاج من ضيوف الرحمن، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا ٨».
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين –عبر موقعها الإلكتروني- أن توزيع المصاحف لحجاج بيت الله الحرام، يأتي انطلاقًا من مسؤولية الرئاسة العامة تجاه خدمة ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله مصحفًا خاصًا به.
كما يأتي توزيع المظلات لحجاج بيت الله الحرام كل عام؛ لحمايتهم من أشعة الشمس، في الوقت الذي تم فيه رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن؛ حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.
يذكر أن هذا العام هو الموسم الثامن لحملة «خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا» والتي تهدف إلى راحة حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات كافة التي تعينهم على أداء مناسكهم.
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