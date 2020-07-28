الصحة: تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 29 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1897 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 270831 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 225624 حالة.

كما تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 2789 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أوضحت –في وقت سابق اليوم- أن استمرار فقدان حاستي الشم والتذوق لدى المتعافين من كورونا لا يعني أنهم ما زالوا مصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن عودة هاتين الحاستين يتم ببطء.

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وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- «قد يكون الجسم تعافى بالفعل ولكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم أما استعادة الحاسة مرة أخرى يكون ببطء».

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