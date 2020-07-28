بالأسماء.. «الثقافة» تعلن تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية

أعلنت وزارة الثقافة، تشكيل مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية، برئاسة الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز عضواً ونائباً لرئيس المجلس.

وضمّ المجلس في عضويته كل من: الدكتورة ندى محسن شبوط، وفادي بن محمد جميل، وفيصل بن فاروق تمر، وفهد بن عادل المنديل، وكريس ديركون.

وأوضحت وزارة الثقافة، أن مجلس الإدارة سيقوم بإصدار القرارات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من الهيئة، وفق الصلاحيات المخولة له، وسيشرف المجلس على تنفيذ استراتيجيات الهيئة، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، ويسن اللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية.

وتمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وأشارت وزارة الثقافة، إلى أن قرار تشكيل مجالس الهيئات جاء كخطوة تأسيسية تتبع إطلاق وزارة الثقافة للهيئات الثقافية في مطلع عام 2020م، وذلك من أجل إدارة القطاع الثقافي السعودي بمختلف مساراته الإبداعية، وتعد هيئة الفنون البصرية واحدة ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة، وستتولى مسؤولية تطوير القطاع، مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمبدعين السعوديين الممارسين للفنون البصرية.

وستؤدي الهيئة أدوارًا متعددة تحت إدارة رئيسها التنفيذي، دينا بنت محمد أمين، تتعلق بتطوير الأنظمة المرتبطة بصناعة الفنون البصرية، وذلك من خلال اقتراح استراتيجية قطاع الفنون البصرية - في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة - ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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كما ستعمل الهيئة على تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الفنون البصرية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الفنون البصرية.

وسيكون للهيئة دور في دعم جهود تطوير قطاع الفنون البصرية في الأماكن العامة والحفاظ عليها، إلى جانب إقامة الدورات التدريبية، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب، وبناء البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الفنون البصرية، إضافة إلى دعم حماية حقوق الملكية الفكرية، والترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الفنون البصرية.

كما ستعمل الهيئة على تنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات المتبعة.

وكذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات الهيئة بعد التنسيق مع الوزارة، إضافة إلى تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.

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