​​​​​​​القبض على 12 مقيما قاموا بسرقة مواد صحية من مستودع في جدة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 12 مقيما، منهم 7 سودانيين و3 يمنيين وباكستاني وبنجلاديشي، لتورطهم بسرقة مواد صحية بقيمة 200 ألف ريال، من أحد المستودعات بمحافظة جدة، وجرى استعادة المسروقات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



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