السعودية اليوم / 183 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بصامطة



صامطة 07 ذوالحجة 1441هـ الموافق 28 يوليو 2020م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة 183 جولة تفتيشية ورقابية خلال الأسبوعين الماضين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمسلخ وسوق السمك والخضروات ، وذلك ضمن الحملة الرقابية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن علي منيف، أن الجولات التفتيشية شملت 261 محلا ومركزا تجاريا ، أصدرت الفرق خلالها 30 شهادة صحية وصادرت 241 كيلو جراماً من الأطعمة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك ، وسجلت 130 مخالفة على عدد من المحلات المخلة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية وأغلقت 7 محلات ومراكز تجارية لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية واستقبلت 34 بلاغا .

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة طيلة الأيام القادمة من شهر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك .

// انتهى //

16:15ت م

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