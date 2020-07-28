السعودية اليوم / الكويت : 770 إصابة جديدة بـ(كورونا) وتسجيل 4 حالات وفاة



الكويت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 770 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح أن حالات الإصابة البالغة 770 تضمنت 519 حالة لمواطنين كويتيين و251 حالة لغير الكويتيين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 624 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 55681 حالة.

// انتهى //

16:11ت م

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الكويت 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 770 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 65149 حالة، في حين سجلت 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 442 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وأوضح أن حالات الإصابة البالغة 770 تضمنت 519 حالة لمواطنين كويتيين و251 حالة لغير الكويتيين.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 624 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 55681 حالة.// انتهى //16:11ت م0138

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