اقتصادي / أسواق حائل تشهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين مع قرب عيد الأضحى المبارك



حائل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

شهدت الأسواق والمولات التجارية في مدينة حائل إقبالاً كثيفاً من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من ملابس وكماليات خلال هذه الفترة قبيل أيام عيد الأضحى المبارك.

وعملت تلك الأسواق والمراكز التجارية على توفير وتجهيز متطلبات متسوقيها من مختلف الأعمار وسط تنظيم منسق ومتكامل لتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية من

وأشاد عدد من المتسوقين بهذه التدابير الوقائية التي عملت المراكز والأسواق التجارية على تطبيقها وتنظيمها بأكمل وجه مما ساعدت على خلق أجواء آمنه للتسوق تسهم بعد مشيئة الله في مواجهة ومحاربة ‏هذا الوباء والقضاء عليه.

// انتهى //

16:10ت م

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حائل 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسشهدت الأسواق والمولات التجارية في مدينة حائل إقبالاً كثيفاً من المتسوقين والمرتادين الراغبين في اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من ملابس وكماليات خلال هذه الفترة قبيل أيام عيد الأضحى المبارك.وعملت تلك الأسواق والمراكز التجارية على توفير وتجهيز متطلبات متسوقيها من مختلف الأعمار وسط تنظيم منسق ومتكامل لتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 "، حيث واصلت عملها على توفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم عند بوابات المداخل ، ووضع مسارات للتباعد الجسدي أمام المحلات التي يحصل بها زحام متسوقين لتنظيم عملية دخولها ، بالإضافة إلى توفير المعقمات والكمامات والقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين , وكذلك تطهير عربات وسلال التسوّق ‏والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها وإلزام الموظفين بلبس الكمامات ‏خلال وقت العمل, ووضع المُلصقات الخاصة بالإرشادات الوقائية.وأشاد عدد من المتسوقين بهذه التدابير الوقائية التي عملت المراكز والأسواق التجارية على تطبيقها وتنظيمها بأكمل وجه مما ساعدت على خلق أجواء آمنه للتسوق تسهم بعد مشيئة الله في مواجهة ومحاربة ‏هذا الوباء والقضاء عليه.// انتهى //16:10ت م0136

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