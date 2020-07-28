السعودية اليوم / استمرار صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات في نطاق مشروع نيوم خلال إجازة عيد الأضحى



تبوك 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق "تنمية" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وبشكل يومي صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم، وذلك بمقر إمارة منطقة تبوك.

// انتهى//

15:44ت م

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