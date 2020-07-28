شكرا لقرائتكم خبر عن 80 كاميرا لمراقبة مسالخ العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الأمانة إلى أنه تم تركيب 80 كاميرا مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، وذلك بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.
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