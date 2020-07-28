شكرا لقرائتكم خبر عن 80 كاميرا لمراقبة مسالخ العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة المسالخ وبالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بتركيب كاميرات لمراقبة المسالخ التي تشرف على تشغيلها أمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف تحسين آداء العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام. وأشارت الأمانة إلى أنه تم تركيب 80 كاميرا مراقبة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، وذلك بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة لضمان جودة العمل.

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