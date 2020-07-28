شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2688 والان نبدء بالتفاصيل

- إجراء 64137 فحصاً مخبرياً جديداً ليصل الإجمالي 3174886

أعلنت الصحة عن تسجيل 1897 إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 270831 حالة. من بينها (42418) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2103) حالات حرجة.

بالإضافة إلى تسجيل 29 حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل2688 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 225,624 حالة ولله الحمد.

Advertisements

لافتةً أنه تم إجراء (64137) فحصا مخبريا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوصات (3174886) فحصا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون لأنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.