متحدث التجارة: حلول الدفع الإلكتروني إلزامية في المطاعم والمقاهي

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير حلول الدفع الإلكتروني تنفيذًا لما أعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر.

9 أنشطة تخضع للدفع الإلكتروني

وقال الحسين إنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء تم إلزام هذه الأنشطة التجارية بتوفير الدفع الإلكتروني، وهي:

‏- المطاعم.

‏-المقاهي الشعبية.

‏-البوفيهات.

‏-السيارات المتجولة لبيع الأغذية.

‏-شركات تجهيز الطعام.

‏-محلات العصائر والآيسكريم.

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‏-المأكولات البحرية.

‏-الوجبات السريعة.

‏-الكوفي شوب.

وأكد الحسين أن في حال عدم توفر الدفع الإلكتروني يجب إبلاغ وزارة التجارة على هاتف 1900.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قرر في وقت سابق إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير حلول الدفع المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجيًا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الذكية بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد؛ وذلك ضمن مبادرة البرنامج إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

مراقبة توفير حلول الدفع الإلكتروني

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

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