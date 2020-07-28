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فيصل بن فرحان يبحث مع الرئيس الجزائري ووزير الخارجية تطورات المنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في المنطقة.
لقاءات فيصل بن فرحان في الجزائر
كما عقد وزير الخارجية الذي يزور الجزائر حاليًا، جلسة مباحثات اليوم مع وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقدوم، وذلك بمقر وزارة الخارجية الجزائرية.
وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.
وكان وزير الخارجية والوفد المرافق له، قد وصل مساء أمس إلى الجمهورية الجزائرية في زيارة رسمية.
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