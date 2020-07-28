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جامعة أم القرى تتيح تثبيت القبول
عبر بوابة القبول الموحد
متابعات الخليج 365 - واس
تتواصل جامعة أم القرى إتاحة خيار تثبيت القبول للطلبة المقبولين عبر بوابة القبول الموحد خلال الفترة 6- 8 / 12/ 1441هـ.
نتائج القبول في جامعة أم القرى
وكانت جامعة أم القرى أعلنت نتائج الطلبة المقبولين لبرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي1442/ 1443هـ، الذين بلغ عددهم 12 ألف و591 متقدماً ومتقدمة.
وهنأ عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالرحمن الغامدي، الطلبة المرشحين للقبول، لافتاً أن العمادة ستقوم بعمل الترقية الآلية على المقاعد الشاغرة بشكل دوري حتى 16 /12 /1441 هـ، وسيتم بعد ذلك فتح باب القبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية خلال الفترة من 17 – 20 / 12/ 1441هـ، وستعلن نتائج القبول بها 23 / 12 /1441 هـ.
التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر
ولفت الدكتور الغامدي” أنه سيتم استقبال طلبات التقديم لدبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر اعتباراً من 1 – 4 /1/ 1442هـ، وستُعلَن نتائج القبول بها 6 / 1 /1442هـ، منوهاً أن العمادة تسعد باستقبال استفسارات أبنائها الطلاب المتقدمين عبر أيقونة استفسارات القبول في صفحة المتقدم، متمنياً من المتقدمين قبل طرح طلب الاستفسار زيارة صفحة الأسئلة الشائعة بموقع العمادة.
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