بدء إلزام المطاعم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

دخل قرار إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني حيز النفاذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 ذي الحجة 1441 هـ، الموافق 28 يوليو 2020.

توفير حلول الدفع الإلكتروني المعتمدة

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قرر في وقت سابق إلزام المطاعم والمقاهي في كافة مناطق المملكة بتوفير حلول الدفع المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما.

Advertisements

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد أعلن في وقت سابق عن البدء تدريجيًا بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الذكية بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة إضافة إلى النقد؛ وذلك ضمن مبادرة البرنامج إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني.

مراقبة توفير وسائل الدفع

وستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.

المزيد

جديد الأخبار