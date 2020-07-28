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جازان تسجل 77 حالة كورونا جديدة وتعافي 128
بلغ عدد الحالات النشطة 1290 حالة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
سجلت منطقة جازان، 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كوفيد 19 التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.
توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:
وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 44 إصابة، والطوال 6 إصابات، والعيدابي 6 إصابات، وضمد 4 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، وبيش 3 إصابات، وصبيا 3 إصابات، وأبو عريش إصابتين، وصامطة إصابتين، والموسم إصابتين، وأحد المسارحة إصابة واحدة. من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 128 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالة وفاة في جازان.
إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:
وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 5384 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4034 حالة، وبلغ عدد الوفيات 60 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1290 حالة.
إجمالي الحالات في السعودية:
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 270831 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 225624 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2789 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 42418 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2103 حالة.
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