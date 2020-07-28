السعودية | هكذا وثقت إمارة المدينة المنورة معالم المنطقة

شكرا لقرائتكم هكذا وثقت إمارة المدينة المنورة معالم المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبرزت إمارة منطقة المدينة المنورة أهم المواقع التاريخية والإسلامية والأثرية ومعالم السيرة النبوية، من خلال الصور الضوئية التي وثقتها عدسات المصورين، وتزينت بها أروقة وقاعات مبنى الإمارة بـ 14 صورة، من أصل 23 صورة فوتوغرافية.

وتستعرض الصور جانباً من معالم المسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات وجبل أحد ومنطقة سيد الشهداء، إلى جانب بعض المعالم في محافظة العلا والمدن الساحلية التابعة للمنطقة، بهدف رفع مستوى الإثراء المعرفي بمكونات المنطقة لدى زوار الإمارة ومستفيديها.





فيما استخدم فريق "إرث" للتوثيق الجوي، الذي يضم 14 مصوراً، طائرات الجايروكوبتر والطيران الشراعي لالتقاط الصور باحترافية عالية.

وتأتي هذه الخطوة من إمارة المدينة المنورة في تسليط الضوء على مقومات المنطقة، من خلال المكونات البصرية باعتبار هذه النوعية من الفنون تجسد واقعاً حقيقياً من مشاهد التنمية الحضارية والحراك الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة.