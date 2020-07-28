، لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.
وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.لبنان التصعيد الإسرائيلي
لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.
وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:55 PM
"دياب" دعا إلى توخي الحذر خلال الأيام المقبلة
ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.
وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.
وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.
، لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.