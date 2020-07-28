، تعليم المنطقة الشرقية ينتهي من تسليم المقررات الدراسية للمكاتب ،

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية لوحة العرض الإلكترونية المتضمنة مؤشرات متابعة استلام وتسليم المقررات الدراسية لمكاتب التعليم من المستودعات المركزية .
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن المستودعات المركزية أنهت تسليم مكاتب التعليم المقررات الدراسية الواردة للمنطقة؛ ضمن خطة وآلية ترحيل من مقر المستودعات، حيث خصص لكل مكتب تعليم يوم وزمن محدد تم من خلاله تسليم ما خصص له من مقررات دراسية وفق الأعداد المسجلة في نظام نور للطلاب والطالبات، حيث تم تشكيل لجان متابعة في مكاتب التعليم لتتولى توزيع المقررات على مدارس البنين والبنات .
وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنشأت في المقابل ورشة لإعادة تأهيل الأثاث المدرسي المكون من طاولات ومقاعد ومكاتب، سواء في المدارس مباشرة أو في المستودعات، مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل وصيانته ٢١٦٣٥ طاولة و3993 مقعدًا، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة البيئة المدرسية وزيادة العمر الافتراضي للأثاث المدرسي من خلال إعادة تأهيله وترشيد استهلاكه.
يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وبتشكيل فريق عمل من الخدمات المساندة ممثلة في المستودعات المركزية والشؤون المدرسية وأمانة التعليم ومختلف الإدارات المعنية بتنفيذ برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 03:48 PM
أطلق لوحة عرض إلكترونية تتضمن مؤشرات متابعة استلامها وتسليمهاتعليم المنطقة الشرقية ينتهي من تسليم المقررات الدراسية للمكاتب
أطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية لوحة العرض الإلكترونية المتضمنة مؤشرات متابعة استلام وتسليم المقررات الدراسية لمكاتب التعليم من المستودعات المركزية .
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن المستودعات المركزية أنهت تسليم مكاتب التعليم المقررات الدراسية الواردة للمنطقة؛ ضمن خطة وآلية ترحيل من مقر المستودعات، حيث خصص لكل مكتب تعليم يوم وزمن محدد تم من خلاله تسليم ما خصص له من مقررات دراسية وفق الأعداد المسجلة في نظام نور للطلاب والطالبات، حيث تم تشكيل لجان متابعة في مكاتب التعليم لتتولى توزيع المقررات على مدارس البنين والبنات .
وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنشأت في المقابل ورشة لإعادة تأهيل الأثاث المدرسي المكون من طاولات ومقاعد ومكاتب، سواء في المدارس مباشرة أو في المستودعات، مشيرا إلى أنه تم إعادة تأهيل وصيانته ٢١٦٣٥ طاولة و3993 مقعدًا، حيث يهدف المشروع إلى تحسين جودة البيئة المدرسية وزيادة العمر الافتراضي للأثاث المدرسي من خلال إعادة تأهيله وترشيد استهلاكه.
يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان وبتشكيل فريق عمل من الخدمات المساندة ممثلة في المستودعات المركزية والشؤون المدرسية وأمانة التعليم ومختلف الإدارات المعنية بتنفيذ برنامج الاستعداد للعام الدراسي القادم؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي.
، تعليم المنطقة الشرقية ينتهي من تسليم المقررات الدراسية للمكاتب ،
المصدر : الخليج 365
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