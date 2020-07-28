شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1897 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، 28/تموز/2020 عن تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا في المملكة.

Advertisements وبهذه الحصيلة الجديدة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية 270,831 حالة.

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