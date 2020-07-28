شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية قامت بإزالة 23 حظيرة عشوائية مخالفة، ومصادرة 17 رأساً من الماشية، جرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.
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