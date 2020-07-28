شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 23 حظيرة عشوائية مخالفة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة،‬ بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن ابي طالب – رضي الله عنه – (الدائري الرابع) بمكة المكرمة. وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أنَّ الفرق الرقابية قامت بإزالة 23 حظيرة عشوائية مخالفة، ومصادرة 17 رأساً من الماشية، جرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر كُلياً بمشاركة الجهات المعنية.

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