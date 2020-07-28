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50 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 701 جولة رقابية صحية، منها (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 50 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و 23 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 944 موقعاً، بمشاركة 9542 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بتكثيف جولاتها الرقابية لمتابعة وتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والحرص على سلامة المجتمع بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية من أجل سلامة الجميع.

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