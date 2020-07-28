ولاة ولايات دارفور الجدد يتفقون علي التنسيق لإنهاء التوترات الأمنية ووقف القتل بالإقليم المزيد

كشفت مصادر سودانية، الثلاثاء، عن اتفاق تم بين الولاة المدنيين لولايات دارفور الخمس للتنسيق فيما بينهم لإيقاف القتل وإنهاء التوترات الأمنية .



وقالت المصادر لـ"الخليج 365" إن الولاة الخمسة ناقشوا في اجتماع مشترك الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجههم في ولاياتهم المضطربة أمنيا.

وبحسب المصادر فإن المجتمعين أكدوا ضرورة التنسيق فيما بينهم من أجل تحقيق الأمن وإيقاف القتل المستمر لأبناء دارفور .

Advertisements

كما أشاروا إلى أن أولوياتهم تتمثل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأبناء دارفور بجانب تحقيق الأمن.

وتضم قائمة الولاة المجتمعين كل من عبد الله الدومة غرب دارفور، محمد حسن عربي شمال دارفور، وجنوب دارفور موسى مهدي، ووسط دارفور أديب عبدالرحمن يوسف، وشرق دارفور محمد عيسى عليلو بجانب أيمن خالد والي الخرطوم.

وأدى ولاة الولايات المدنيون الـ18، بينهم سيدتان، لولايات السودان المختلفة اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، نعمات عبدالله، ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في خطوة تجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية.

ووفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة لم يعطِ لقوى الحرية والتغيير (المكون المدني بالسلطة الانتقالية)، ولا حتى المكون العسكري، وهما طرفا الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.