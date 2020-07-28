بلدية رجال ألمع تقف على جاهزية 10 نقاط ذبح الأضاحي

2020-07-28

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- رجال ألمع

وقف مراقبو بلدية محافظة رجال ألمع على جاهزية نقاط ذبح الأضاحي بالمحافظة ومدى استعدادها لاستقبال الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك.

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مراقبة نقاط ذبح الأضاحي

وقد أوضح رئيس الفرقة المرابطة بالبلدية صالح آل عواض أن مراقبي البلدية قد وقفوا على آلية العمل بالمواقع المخصصة للذبح خلال أيام عيد الأضحى وعددها 10 مواقع، وتطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام، والتأكد من نظافة هذه المواقع.

وأضاف “آل عواض” أنه ومن باب التخفيف على أهالي المحافظة ومنعًا لحدوث التكدسات والازدحامات فإنه يمكن حجز موعد لذبح الأضحية من خلال البوابة الرقمية لأمانة منطقة عسير.

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