شكرا لقرائتكم فيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بـ أحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-28 فيديو.. أمطار غزيرة وجريان للسيول بـ أحد رفيدة سالت على إثرها الأودية والشعاب متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة شهدت محافظة أحد رفيدة ومراكزها خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الثلاثاء أمطاراً ما بين غزيرة ومتوسطة سال على إثرها عددٌ من الأودية والشعاب. Advertisements وتوقعت الأرصاد بمشيئة الله تعالى استمرار هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. كذلك لا يستبعد تكون السحب الركامية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.



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