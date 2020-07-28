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فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بوابات سد وادي بيش، اليوم الثلاثاء، لتخفيض مخزون المياه في السد تزامنًا مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة؛ حيث يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.
وتشهد منطقة جازان هذه الأيام أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتواصل معها تحذيرات الدفاع المدني. وزارة البيئة والمياه والزراعة
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 02:14 PM
تحرك من "بيئة جازان" يتزامن مع الأمطار التي تشهدها المنطقة
فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان، بوابات سد وادي بيش، اليوم الثلاثاء، لتخفيض مخزون المياه في السد تزامنًا مع الأمطار التي تشهدها المنطقة.
وجاء فتح سد وادي بيش تزامناً للحالة الماطرة التي تمر بها المنطقة؛ حيث يحتجز خلفه إحدى أضخم البحيرات المائية في المملكة.
وتشهد منطقة جازان هذه الأيام أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتواصل معها تحذيرات الدفاع المدني.
، خلفه إحدى أضخم بحيرات المملكة.. شاهد فتح سد بيش تخفيضاً للمخزون ،
المصدر : الخليج 365
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