، بالصور.. هنا "أعيرف" التي تضم أعلى متحف في المملكة.. تعرف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بنيت عام 1840

تقع في وسط مدينة حائل وهي قلعة عسكرية بنيت منذ ما يقارب 180 عاماً، وتحديداً في 1840 في عهد أسرة آل علي التي حكمت حائل.

سميت بأعيرف نسبة إلى الجبل الذي تقع عليه وهي أول بناء دفاعي وعسكري؛ لحماية المنطقة، لذا روعي في بنائها البساطة، وقد توالت عليها الإصلاحات المختلفة.

تطل قلعة " أعيرف " على مدينة حائل وتقع في أعلى قمة جبل يشرف على المدينة وبنيت من الحجر والطين على مساحة 440 متر مربع وهي قلعة مستطيلة الشكل يحيطها سور ضخم، ومزودة بكل ما يحتاج إليه المرابط، ويبلغ عدد الأبراج وفتحات المراقبة 30 برجًا.

وأهم ما يميز البناء في القلعة أبوابها الخشبية الكبيرة والمنقوشة بنقوش حائلية مميزة، وارتفاع برج القلعة الذي يأخذ شكلاً مخروطيًا متدرجًا بأبعاد 40 متراً و11 متراً لكل جانب، بالإضافة إلى أساساتها وجدرانها المبنية من الحجر، وبتصميمها الداخلي والخارجي والنوافذ والأبواب، وكذلك المتحف التاريخي الذي يتمركز في أعلى قمة جبل بارتفاع يبلغ 650 متراً، ويعد أعلى متحف في المملكة.

وتحولت القلعة في العصور الحديثة لموقع يستطلع من خلاله هلال شهر رمضان ،كما يطلق منه طلقات مدفع رمضان؛ لتنبيه الصائمين عندما يحين موعد إفطارهم قبل أن يتحول إلى مزار سياحي في الوقت الحالي.

أما من الناحية السياحية فهي تتميز بموقعها الاستراتيجي، الأمر الذي جعلها تشكل إحدى العلامات المميزة لمدينة حائل؛ لأنه من السهل رؤيتها من جميع أنحاء المدينة.

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حائل قلعة عسكرية