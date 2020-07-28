كل اسرار التخسيس لدكتور هاند وطريقة عمل نظام ساحر للتخسيس..وماهى الاكلات المناسبة لكل شخص

يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على وزن مثالي ورشيق ولكن لن يحدث ذلك إلا باتباع جدول نظام غذائي وإليكم في السطور الآتية جدول لإنقاص 10 كيلو في أسبوعين.

الحل النهائي لمشاكل السمنه

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اليوم الأول:

1. يتم تناول في وجبة الإفطار كوب من القهوة.

2. في وجبة الغذاء بيضتان مسلوقتان مع كمية من السبانخ.

3. في وجبة العشاء يتم تناول لحم مع طبق من سلطة الخضار.

اليوم الثاني:

1. في وجبة الإفطار يتم تناول كوب من القهوة.

2. وفي وجبة الغذاء يتم تناول لحم خالي من الدهون مع كوب من الزبادي.

3. في وجبة العشاء يتم تناول لحم الأستيك مع طبق سطلة خضار.

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اليوم الثالث:

1. في وجبة الإفطار يتم تناول كوب من القهوة مع شريحة توست.

2. في وجبة الغذاء يتم تناول بيضتان مسلوقتان مع شريحة من اللحم مع طبق من السلطة.

3. في وجبة العشاء كرفس مسلوق مع ثمرة فاكهة طازجة.

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اليوم الرابع:

1. في وجبة الإفطار يتم تناول كوب من الشاي مع شريحة من التوست.

برجاء متابعة المقال وتحديثاته للاستفادة بباقي النظام الغذائي.

اليوم الخامس:

1. في وجبة الإفطار يتم تناول ثمرة من الجزر.

2. في وجبة الغذاء يتم تناول سمك مشوي مع عصير الليمون.

3. يتم تناول 200 جرام من الاستيك بالإضافة لشرائح الكرفس.

اليوم السادس:

1. في الإفطار كوب من القهوة مع التوست.

2. في الغذاء بيضتان مع جزرة.

3. في العشاء نصف دجاجة مشوية مع طبق سلطة.

اليوم السابع:

1. وجبة الإفطار كوب من الشاي.

2. وجبة الغذاء فاكهة.

3. في وجبة العشاء لحمة غنم مع ثمرة تفاح.

ومع اتباع مثل هذا النظام يمكن ان تخسري على الاقل من ٦ الى ٧ كيلو من الدهون واكرر من الدهون شهريا وهو رقم ليس بقليل ولكن يتوقف على اتباع النظام الغذائي واتباع برتيكول رياضي بسيط.