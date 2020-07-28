شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية على بعض المناطق من الأربعاء 29/7/2020 إلى الاثنين 3/8/2020.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأمطار الرعدية تأتي مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتصل سرعتها إلى 45 كليومترًا في الساعة.