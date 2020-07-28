شكرا لمتابعة خبر عن جامعة تبوك تطالب المقبولين بتأكيد الترشيح لعدم الإلغاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشفت جامعة تبوك، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول للعام الجامعي القادم، حيث تم ترشيح أكثر من ٩٠٠٠ طالب وطالبة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المشارك للعام الجامعي 1442هـ.

ومن جانبه، طالب عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، جميع المرشحين إلى الدخول إلى بوابة القبول للاطلاع على نتائج الترشيح حيث يظهر له التخصص الذي قبل عليه مع جميع بياناته الشخصية، والرغبات التي أدخلها ورتبها مسبقا، موضحًا أمام كل تخصص النسبة التي وقف عندها القبول، وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية في عمليات القبول.

وأكد الدكتور زيد بصفر، على جميع المرشحين بتثبيت نتيجة الترشيح أو إلغائها لأنه في حال رفض أو عدم التثبيت خلال الفترة المتاحة للتثبيت ومدتها ١٠ أيام، سيفقد الطالب فرصته في القبول نهائياً، أما في حال تثبيت نتيجة الترشيح ستصله رسالة على البريد الإلكتروني بقبوله النهائي ويحصل من خلالها على رقمه الجامعي.

وقال أنه يمكنه بعد ذلك الدخول إلى حسابه في موقع الجامعة ومشاهدة بياناته الأكاديمية والقيام بجميع العمليات المتاحة له أثناء الدراسة، كما أنه بإمكان الطلبة استخدام جميع الأجهزة الحاسوبية والذكية في الدخول للاطلاع على نتائج الترشيح؛ فيما لا يمكن تثبيت قبوله إذا كان مقبولاً او مقيداً في جامعة أخرى حتى يلغي قبوله النهائي في تلك الجامعة، وذلك لعدم هدر المقاعد المتاحة للطلاب الآخرين.