شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحجاج يستعدون لقضاء يوم التروية غدا بمشعر منى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

يستعد الحجاج لقضاء يوم التروية بمشعر منى غدا في أول مناسك الحج حيث يقضي الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة في منة سنة عن الرسول صلوات الله عليه والسلام.

وسيصلي الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر بدون جمع، ويسن لهم المبيت بمنى.

وسمي بيوم التروية لأن الحجاج يرتوون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون إليه.